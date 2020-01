Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid saurait à quoi s’attendre pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 janvier 2020 à 16h45 par T.M.

Si cela n’est plus un secret que le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé, les Merengue s’attendraient toutefois à rencontrer de grosses difficultés avec l’attaquant du PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé devrait donner quelques maux de tête à Leonardo. En effet, l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’en 2022, est très courtisé, en particulier par le Real Madrid. Une menace que le club de la capitale voudrait dissiper en faisant tout pour prolonger le champion du monde. Un sujet que Leonardo que ne veut toutefois pas aborder pour le moment, mais le PSG devrait rendre la tâche difficile au Real Madrid. Et les Merengue en seraient conscients…

Un dossier très compliqué !