Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Leonardo dans deux dossiers brûlants !

Publié le 21 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Pendant que l'avenir d'Edinson Cavani est au cœur de toutes les préoccupations ces derniers jours, Leonardo doit gérer d'autres dossiers chauds comme ceux des jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi.

D'ici la fin de saison, Leonardo va devoir gérer les fins de contrat au sein de l'effectif du PSG. Et de nombreux joueurs sont concernés. C'est le cas de Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva qui ne devraient pas bouger cet hiver, mais également de Layvin Kurzawa et Edinson Cavani, très sérieusement convoité par Arsenal et l'Atlético de Madrid en vue d'un transfert durant le mois de janvier. Mais ce n'est pas tout. En effet, deux autres cas délicats sont à gérer pour Leonardo : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Les deux jeunes parisiens pourraient partir libres bien que Thomas Tuchel leur ait offert du temps de jeu depuis le début de saison. Interrogé sur cette situation, le directeur sportif du PSG pointe du doigt le règlement.

Leonardo s'agace contre le règlement