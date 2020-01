Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ouvre la porte à un nouvel attaquant

Publié le 21 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

Avec le possible départ d’Edinson Cavani, le PSG pourrait devoir recruter un nouvel attaquant. Une possibilité évoquée par Leonardo.

En ce mois de janvier, Leonardo est ferme concernant Edinson Cavani. Sans offre satisfaisante, l’Uruguayen ne quittera pas le PSG cet hiver. Il pourrait donc patienter avant de filer à l’Atlético de Madrid. Toutefois, jusqu’à la fin du mercato hivernal, tout est possible. Un départ de Cavani qu’il pourrait alors falloir pallier pour le PSG avec un nouvel attaquant.

« On a un groupe complet »

Dans les prochains jours, un attaquant pourrait donc rejoindre le PSG. En marge de la rencontre face à Lorient ce dimanche, Leonardo a évoqué la question avouant : « Faudra-t-il remplacer Cavani ? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on a un groupe complet, vraiment complet. C'est vrai que, si on parle d'un nom, peut-être qu'un attaquant en plus, serait important. Mais l'idée n'a jamais été de le faire partir. Des alternatives dans ce groupe là, aujourd'hui, on en a beaucoup. Draxler, je le vois bien, c'est un joueur qui n'a pas joué trop mais, dans une saison, il est important aussi. Après, on a aussi des joueurs qui peuvent jouer un peu partout aussi bien sur l'aile que dans l'axe, mais aussi devant comme un peu plus derrière. Il y a beaucoup d'alternatives et c'est évidemment difficile de remplacer un joueur comme Cavani ».