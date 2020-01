Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Patrice Evra a choisi de quitter l’OM !

Publié le 21 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

En novembre 2017, l’OM faisait le choix de se séparer de Pateice Evra. Une décision qui serait venue du joueur en personne.

Avec une carrière bien remplie, Patrice Evra a plus que terni son image à l’OM. Au fil des mois, ses performances sont devenues décevantes et tout s’est gâté quand le Français a donné un coup de pied à... un supporter de l’OM. Les Phocéens n’ont alors eu d’autre choix que de se séparer d’Evra. Toutefois, la réalité pourrait au final être différente.

« J’ai dit : « Je pars » »

Pour Sky Sports, Patrick Evra est revenu sur son départ de l’OM. Et visiblement, c’est lui qui aurait tranché : « Quand j’ai frappé un supporter à l’OM, le propriétaire et l’entraîneur sont venus et ont dit : « Patrice, qu’est-ce qu’on fait maintenant ' ». J’ai dit : « Je pars ». Je ne veux pas apporter de la négativité autour du club ».