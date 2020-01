Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dénouement du feuilleton Pogba déjà connu ?

Publié le 21 janvier 2020 à 10h30 par B.C.

Alors que Paul Pogba souhaiterait toujours quitter Manchester United l’été prochain, la Juventus partirait clairement favorite dans ce dossier.

Malgré le forcing de Zinedine Zidane pour le récupérer au Real Madrid, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United l’été dernier, mais l’international français n’aurait pas changé ses plans pour son avenir. En effet, Pogba aurait toujours l’intention de plier bagage l’été prochain, de quoi faire les affaires de Zidane, qui n’aurait pas lâché le morceau pour son compatriote. Mais l’arrivée de la Juventus dans ce dossier pourrait tout changer.

Intérêt réciproque entre la Juventus et Pogba ?