Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au cœur d’une énorme bataille pour un crack italien !

Publié le 21 janvier 2020 à 10h15 par A.M.

Auteur d’une très belle saison pour ses débuts en Serie A, Sandro Tonali fait l’objet de nombreux intérêts. Le PSG, toujours à l’affût, va devoir se frotter à une énorme concurrence.

Après avoir impressionné en Serie B avec Brescia, Sandro Tonali était très attendu pour ses débuts en Serie A. Et bien que son équipe lutte pour son maintien dans l'élite italienne, le milieu de terrain brille dans l’entrejeu par sa qualité de passes et son activité. Promis à un grand avenir, Tonali a déjà convaincu les émissaires des plus grands clubs européens qui se sont lancés dans une véritable bataille en vue de l’été prochain.

Le prix de Tonali va flamber