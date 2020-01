Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour le nouveau coup de cœur de Zubizarreta !

21 janvier 2020

Ces derniers jours, un intérêt de l’OM a été évoqué pour Michaël Cuisance, et Andoni Zubizarreta semble bien faire du milieu de terrain du Bayern Munich sa priorité si une vente venait à être bouclée cet hiver.

Alors que l’OM doit faire face à de sérieuses difficultés financières depuis plusieurs mois, Jacques-Henri Eyraud s’est arraché les services de Paul Aldridge pour réussir à revendre un ou plusieurs de ses meilleurs éléments en Premier League le plus rapidement possible. Morgan Sanson et Kevin Strootman semblent directement concernés, d’autant que l’OM aurait d’ores et déjà ciblé son futur milieu de terrain en cas de départ dans ce secteur.

Intérêt confirmé de l’OM pour Cuisance