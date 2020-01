Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une offensive à 15M€ pour boucler le dossier Cavani !

Publié le 21 janvier 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 21 janvier 2020 à 8h16

C’est désormais une certitude, Edinson Cavani veut quitter le PSG dès cet hiver. Leonardo l’a annoncé, et l’Atlético de Madrid serait disposé à offrir 15M€ pour le Matador.

Le feuilleton Cavani a pris une nouvelle ampleur dimanche avec les déclarations de Leonardo. Le directeur sportif du PSG a effectivement révélé les velléités de départ du Matador et confirmé des discussions avec l’Atlético de Madrid pour un transfert dès cet hiver. « J’ai parlé à l'Atlético de Madrid, mais on n'a jamais établi de valeur précise, parce que le plus important aujourd'hui, c’est l'envie de chacun », a ajouté Leonardo. Mais les Colchoneros pourraient bien repasser à l’action.

15M€ ou rien pour Cavani ?