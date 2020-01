Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il recruter un remplaçant en cas de départ de Cavani ?

Publié le 21 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait perdre Edinson Cavani, qui semble déterminé à rejoindre l’Atlético de Madrid. Selon vous, le PSG doit-il recruter un remplaçant, en cas de départ de l’Uruguayen ? C’est notre sondage du jour !

En marge d’un match pas vraiment brillant en Coupe de France, face à Lorient (0-1), Leonardo a décidé de tout lâcher au sujet de la situation d’Edinson Cavani. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a révélé que le joueur a demandé à partir, que des négociations sont effectivement en cours avec l’Atlético de Madrid, qui n’a toutefois pas présenté d’offre satisfaisante pour le moment. Leonardo a toutefois également abordé une éventuelle succession d’Edinson Cavani ! « Peut-être qu'un attaquant en plus serait intéressant » a avoué le directeur sportif du PSG. « Des alternatives dans ce groupe-là, aujourd'hui, on en a beaucoup. Après, on a aussi des joueurs qui peuvent jouer un peu partout aussi bien sur l'aile que dans l'axe, mais aussi devant comme un peu plus derrière. Il y a beaucoup d'alternatives et c'est évidemment difficile de remplacer un joueur comme Cavani ». Justement, si Edinson Cavani venait réellement à partir, est-ce que vous pensez que le PSG devra recruter un attaquant supplémentaire ?

Cavani, le problème de cette fin de mercato hivernal

Sans Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain aura une arme offensive en moins. Certes l’Uruguayen ne joue pas beaucoup, mais une éventuelle blessure de Mauro Icardi pourrait compliquer les choses, pour Thomas Tuchel. Ainsi, des options peuvent être envisagées. Olivier Giroud semble en effet destiné à quitter Chelsea et pourrait être une solution viable, même si à en croire les médias italiens il est promis à l’Inter. Il y a aussi Krzysztof Piątek du Milan AC, qui est poussé vers la sortie et qui est très bien connu par Leonardo, puisque c’est lui qui l’avait recruté l’hiver dernier. Toutefois, comme le directeur sportif du Paris Saint-Germain l’a fait remarquer, Tuchel a déjà des solutions en interne. Le remplacement de Kylian Mbappé en est une, mais également une plus grande utilisation de Julian Draxler sur un côté ou encore de Pablo Sarabia, qui est très apprécié au sein du PSG.



