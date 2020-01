Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel répond à Leonardo pour Cavani !

Publié le 21 janvier 2020 à 14h15 par A.M. mis à jour le 21 janvier 2020 à 14h17

Quelques jours après l’annonce de Leonardo qui a révélé les velléités de départ d’Edinson Cavani, Thomas Tuchel assure qu’il souhaite toujours conserver son numéro 9.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani fait l'objet d'une cour assidue de l'Atlético de Madrid qui souhaite le recruter dès cet hiver. Leonardo a d'ailleurs confirmé les velléités de départ du Matador : « Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur . » En conférence de presse, Thomas Tuchel ne change toutefois pas de discours et affiche sa volonté de conserver son avant-centre.

«Edi est mon joueur et je suis heureux que ce soit comme ça»