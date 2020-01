Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recruter un attaquant ? La réponse de Tuchel !

Publié le 21 janvier 2020 à 16h45 par A.M.

Alors qu’Edinson Cavani souhaite quitter le PSG cet été comme l’a révélé Leonardo, Thomas Tuchel reconnaît qu’en cas de départ il faudra s’adapter.

Après avoir annoncé les velléités de départ d’Edinson Cavani, Leonardo s’est penché sur son éventuelle succession. Et s’il reconnaît qu’il y a des joueurs au sein du club capable d’offrir une réelle alternative, une recrue n’est pas à exclure : « C'est vrai que, si on parle d'un nom, peut-être qu'un attaquant en plus, serait important. Des alternatives dans ce groupe-là, aujourd'hui, on en a beaucoup (…) Il y a beaucoup d'alternatives et c'est évidemment difficile de remplacer un joueur comme Cavani ». Un avis visiblement partagé par Thomas Tuchel.

«Si des choses changent, on s’adaptera»