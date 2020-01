Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien buteur de l’ère QSI rapatrié pour remplacer Cavani ?

Publié le 21 janvier 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Edinson Cavani étant déterminé à quitter le PSG dès cet hiver pour rejoindre l’Atlético de Madrid, Leonardo pourrait finalement se tourner vers une vieille connaissance pour pallier ce départ : Kévin Gameiro.

« On ne veut pas perdre un joueur. Mais ça peut arriver, c’est la réalité. On doit attendre, peut-être que rien n’arrivera. Je suis calme. Leonardo a tout dit et c’est bien », a indiqué Thomas Tuchel ce mardi en conférence de presse sur l’avenir d’Edinson Cavani, affichant donc son envie de le conserver au PSG. Pourtant, le buteur uruguayen semble bien déterminé à rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver… Et alors qu’un montant de 20M€ serait réclamé par le PSG pour laisser filer Cavani, Leonardo aurait déjà une petite idée pour le remplacer.

Le PSG étudierait un retour de Gameiro