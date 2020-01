Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL toujours aussi chaude pour Leonardo ?

Publié le 21 janvier 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour cet hiver, Lucas Paqueta serait le dossier le plus avancé par Leonardo.

Depuis un mois, un vif intérêt de Leonardo ne cesse d’être évoqué pour Lucas Paqueta (22 ans), d’autant que le directeur sportif du PSG connaît très bien le milieu offensif brésilien. C’est lui qui l’avait fait venir au Milan AC en janvier 2019 en provenance de Flamengo, et il semble déterminé à l’attirer au PSG avant la fin du mercato hivernal comme le confirme Le Parisien ce mardi.

Paqueta, le plus gros dossier de l’hiver au PSG ?

Selon le quotidien, cette piste Lucas Paqueta serait la plus explorée par le directeur sportif du PSG depuis plusieurs semaines, d’autant que le Milan AC serait disposé à le laisser filer contre une offre qui avoisinerait les 30M€. Et même si la possible vente d’Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid devrait inciter le PSG à jeter son dévolu sur un numéro 9, c’est aujourd’hui l’option Paqueta qui serait la plus avancée.