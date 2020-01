Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Paqueta…

Publié le 20 janvier 2020 à 19h15 par A.C.

Annoncé comme l’un des gros dossiers de Leonardo en ce mercato hivernal, Lucas Paqueta semble s’éloigner du Paris Saint-Germain.

Leonardo aimerait se servir au sein de son ancien club du Milan AC. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain lorgnerait en effet sur Lucas Paqueta, joueur qu’il avait lui-même arraché à Flamengo il y a un an. Plusieurs discussions auraient eu lieu entre le PSG et les Rossoneri , qui ont besoin de vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Mais ce dossier semble bel et bien au point mort…

Le dossier Paqueta dans une impasse