PSG - Polémique : Blanc, insultes… Aurier se livre sur l’épisode Periscope !

Publié le 17 janvier 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

En 2016, alors qu’il évoluait encore au PSG, Serge Aurier s’est retrouvé au cœur d’une énorme polémique avec une vidéo diffusée sur Periscope. Le latéral ivoirien est revenu sur cette affaire.

Les faits datent du 14 février 2016, à l’époque où Serge Aurier était en pleine ascension et titulaire indiscutable avec le PSG. Dans une vidéo diffusée sur la plateforme Periscope , il avait copieusement insulté Laurent Blanc et taclé sèchement certains de ses partenaires du PSG comme Zlatan Ibrahimovic et Salvatore Sirigu : « Laurent Blanc ? C’est une fiotte », lâchait notamment Aurier. Dans un large entretien accordé ce vendredi au Daily Telegraph , le défenseur de Tottenham est revenu sur cette polémique qui annonçait le début de sa rupture avec le PSG.

« J’ai fait des erreurs, j’étais jeune… »