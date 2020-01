Foot - PSG

PSG - Polémique : La mère d'Adrien Rabiot dézingue encore le PSG !

Publié le 16 janvier 2020 à 20h45 par T.M.

Alors qu’Adrien Rabiot retrouve actuellement le sourire du côté de la Juventus, son calvaire vécu au PSG reste en travers de la gorge de sa mère, Véronique.

Après des débuts compliqués à la Juventus, Adrien Rabiot joue désormais de plus en plus sous les ordres de Maurizio Sarri. Une situation bien différente de ce qu’il a pu vivre lors de la fin de son aventure au PSG. En effet, ne voulant pas prolonger son contrat, le Français avait mis à l’écart en décembre 2018 et n’a ensuite plus joué jusqu’à la fin de la saison. Un traitement qui avait alors fait énormément parler et dans le clan Rabiot, on n’a toujours pas digéré.

« Le PSG s’est très mal comporté »