PSG : Ce joueur de Ligue 1 qui s’enflamme totalement pour Marco Verratti !

Publié le 14 janvier 2020 à 23h45 par T.M.

Depuis son arrivée au PSG, Marco Verratti s’est imposé parmi les meilleurs à son poste. Et pour Téji Savanier, l’Italien est tout simplement le numéro 1.

Au fil des saisons, Marco Verratti a gagné sa place au PSG. A 27 ans, l’Italien est aujourd’hui l’un des cadres du club de la capitale et l’histoire ne devrait pas s’arrêter de sitôt puisqu’il a récemment prolongé jusqu’en 2024 et s’est dit prêt à terminer sa carrière au PSG. Grâce à son talent, Verratti a gagné le cœur des fans parisiens, mais pas seulement. En Ligue 1 également, on est sous le charme du milieu de terrain de Thomas Tuchel.

« C’est le meilleur milieu au monde »