Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès affiche une grande inquiétude pour Marquinhos !

Publié le 15 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur les choix tactiques de Thomas Tuchel, Pierre Ménès s'inquiète du fait que Marquinhos ne soit pas utilisé à un poste fixe.

La saison dernière, lorsque le Paris Saint-Germain manquait de milieux de terrain, Thomas Tuchel avait décidé de positionner Marquinhos devant la défense. Un choix qui a porté ses fruits et que l'entraîneur du PSG a reconduit en début de saison. Toutefois avec l'émergence du 4-4-2, le Brésilien est repassé en défense centrale où ses prestations n'ont pas toujours été rassurantes. Par conséquent, Pierre Ménès espère que Marquinhos sera bientôt fixé à un poste.

«À force d'être un coup au milieu, un coup en défense, bah il a un peu tendance à être nulle part»