PSG - Polémique : Neymar ne veut plus faire la même erreur…

Publié le 14 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

En se lâchant sur l’arbitre de la rencontre face à Manchester United, Neymar avait été suspendu 3 rencontres la saison dernière. Une erreur que ne désormais plus reproduire le joueur du PSG.

La saison dernière, le PSG était tombé de haut face à Manchester United. Une défaite qui avait laissé un goût amer à Neymar, qui n’avait pas hésité à s’en prendre à l’arbitre après la rencontre. « C'est une honte ! On met quatre mecs qui ne comprennent rien au foot pour regarder un tir au ralenti devant la télé. Il n'y a rien. Comment le mec peut mettre ses mains ailleurs ? Allez-vous faire foutre », avait-il publié sur les réseaux sociaux, commentant l’action de la main de Kimpembe. Des propos qui avaient valu à Neymar 3 matchs de suspens. Et l’attaquant du PSG semble avoir appris la leçon.

« Je veux encore moins être suspendu de nouveau… »