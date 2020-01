Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations de taille sur cette pépite de Setién !

Publié le 28 janvier 2020 à 11h30 par J.-G.D.

Alors que l'AS Rome essaierait de boucler le prêt de Carles Pérez, un nœud subsisterait entre le club et le Barça, concernant le clause de rachat imposée par les Catalans.

Cette fin de mercato hivernal serait synonyme de départ pour Carles Pérez. Le jeune pensionnaire du FC Barcelone est régulièrement annoncé vers l’AS Rome, lui qui rejoindrait donc l’Italie en prêt. L’ailier droit formé en Catalogne aurait conclu un accord avec la formation coachée par Paulo Fonseca. Malgré tout, le Barça et l’AS Rome n’arriveraient toujours pas à trouver un terrain d’entente. La raison serait assez simple. Les Catalans désireraient imposer une clause de rachat, demande visiblement refusée par les Romains. Et ces derniers ne chômeraient pas pour officialiser l’arrivée de Carles Pérez.

L’AS Rome à la recherche d’un compromis avec le Barça ?