Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La demande surréaliste de Leonardo pour lâcher Cavani !

Publié le 28 janvier 2020 à 10h15 par A.M.

Alors qu’Edinson Cavani est au cœur des discussions pour un départ à l’Atlético de Madrid, le PSG aurait réclamé une option prioritaire pour Joao Felix afin de lâcher le Matador cet hiver.

D’ici la fin du mercato d’hiver, Edinson Cavani sera le joueur dont tout le monde va parler. Compte tenu de sa situation au PSG, où il joue beaucoup moins, le Matador veut rejoindre l’Atlético de Madrid dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat. Toutefois, les Colchoneros doivent trouver un accord financier avec les Parisiens qui ne lâcheront pas si facilement leur numéro 9 malgré sa situation contractuelle. Les Madrilènes semblent prêts à offrir 15M€ au PSG, qui pourrait bien réclamer une option inattendue.

Le PSG veut une option pour Joao Felix !