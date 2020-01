Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Atlético jette un énorme froid dans le dossier Cavani !

Publié le 28 janvier 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 28 janvier 2020 à 8h19

Interrogé sur la possibilité de voir débarquer Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo a jeté un énorme froid sur ce dossier.

Le feuilleton Cavani entre dans sa phase finale. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Manchester United a tenté une ultime approche auprès de l’entourage du joueur ces dernières heures. Mais le Matador n’a qu’une idée en tête, à savoir rejoindre l’Atlético de Madrid. La presse espagnole semble croire que l’optimisme est de rigueur dans toutes les parties, au point qu’Edinson Cavani aurait déjà passé sa visite médicale, anticipant un accord entre le PSG et les Colchoneros . Toutefois, Enrique Cerezo jette un froid dans ce dossier.

«Je peux vous dire qu’il n’y a absolument rien»