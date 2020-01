Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Manchester United contacte directement le clan Cavani, mais…

Publié le 27 janvier 2020 à 19h40 par Alexis Bernard mis à jour le 27 janvier 2020 à 19h42

Comme révélé par le10sport.com, Manchester United tente une opération éclair sur Edinson Cavani et vient de passer à l’action ce lundi !

En discussions très avancées avec l’Atletico de Madrid pour signer avant le 31 janvier, Edinson Cavani est également chassé par Manchester United. Comme révélé par le10sport.com, le club de Paul Pogba souhaite tenter sa chance et espère doubler les Colchoneros en menant une opération express. Selon nos sources, Manchester United est passé à l’action ce lundi. Les dirigeants du club sont entrés en contact directement avec le clan Cavani ce jour afin d’évoquer sa situation et voir s’il est possible de faire quelque chose.

Cavani décline…