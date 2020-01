Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Manchester United fonce sur Cavani !

Publié le 26 janvier 2020 à 8h15 par Alexis Bernard

Ardemment courtisé par l’Atletico de Madrid, Edinson Cavani voit Manchester United tenter une offensive intense ces dernières heures...

Dans la dernière semaine de ce mercato hivernal, le dossier Cavani est l’un des plus suivis du côté du PSG. Le forcing exercé par l’Atletico de Madrid a incité El Matador à réclamer son départ, lui qui ne joue presque plus avec Paris. Mais les Colchoneros ne sont pas seuls. Selon nos informations, Manchester United vient de faire une entrée fracassante dans le dossier. Le club de Paul Pogba suit Cavani depuis un long moment et espère pouvoir doubler l’Atletico dans une opération éclair. Des discussions sont en cours, Edinson Cavani n’excluant aucune porte de sortie désormais. Même s’il semble difficile d’imaginer Manchester United doubler les Madrilènes, cette offensive est à surveiller de près. Le PSG pourrait rapidement avoir un deuxième acteur pour pouvoir discuter d’un transfert...