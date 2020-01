Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui Leonardo doit-il vendre en priorité cet hiver ?

Publié le 27 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Plusieurs pensionnaires du PSG seraient en instance de départ pour cet hiver, et notamment Edinson Cavani et Layvin Kurzawa. Mais quel joueur doit en priorité quitter le club de la capitale ? C’est notre sondage du jour !

Leonardo pourrait vendre plusieurs joueurs de l’effectif de Thomas Tuchel. Depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’avenir d’Edinson Cavani n’a de cesse d’être remis en question. En fin de contrat à l’issue la saison, El Matador ne devrait pas prolonger avec le club de la capitale. Alors qu’il serait de plus en plus proche de l’Atlético, Edinson Cavani pourrait rejoindre les Colchoneros dès cet hiver. À moins que… Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité ce dimanche, Manchester United viendrait de faire irruption dans le dossier Cavani. La direction des Red Devils souhaite devancer Diego Simeone pour le numéro 9 du PSG. Reste à savoir si Leonardo acceptera de le laisser filer aussi facilement.

Edinson Cavani le maillon faible de Leonardo ?

Edinson Cavani n’est pas le seul joueur qui pourrait quitter le PSG cet hiver. Dans une situation complexe dans la capitale française, Layvin Kurzawa pourrait être impliqué dans un échange avec Mattia De Sciglio à quelques mois de la fin de son bail. Alors qu’il sera lui aussi libre de tout contrat en juin prochain, Thomas Meunier a également vu son avenir mis en péril ces dernières semaines. Le transfert du Belge cet hiver pourrait faire du bien aux caisses du PSG et éviter un potentiel départ gratuit en juin. Alors qu’ils ne font pas partie des priorités de Thomas Tuchel, Julian Draxler, Leandro Paredes - qui a été lié à la Juventus dans le cadre d’un échange avec Emre Can - et Eric-Maxim Choupo-Moting pourraient également être poussés vers la sortie par Leonardo dans les prochains jours.



