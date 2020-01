Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord tout proche dans le dossier Emre Can ?

Publié le 27 janvier 2020 à 13h15 par J.-G.D.

Dans les petits papiers du PSG en ce mois de janvier, Emre Can, milieu de la Juventus, se rapprocherait inéluctablement du Borussia Dortmund.

Malgré sa volonté de conserver Emre Can, Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, saurait à quoi s’en tenir pour son milieu de terrain. Peu en vue cette saison, le pensionnaire de la Vieille Dame n’aurait aucune envie de rester dans le Piémont. La raison serait assez simple. L’Euro approchant, l’ancien pensionnaire de Liverpool souhaiterait trouver du temps de jeu afin de participer à la compétition. Plusieurs écuries européennes seraient donc à l’affût afin de l’attirer en ce mercato hivernal, à l’instar du PSG, du Borussia Dortmund et du Bayern Munich. La presse italienne fait un point précis sur l’éventuel retour d'Emre Can en Bundesliga.

Un terrain d’entente à venir entre la Juventus et Dortmund ?