Kylian Mbappé a fauté, une sanction est réclamée !

Enfin ! On va revoir Kylian Mbappé sous le maillot de l’équipe de France. En effet, ce jeudi, Didier Deschamps a rappelé le joueur du Real Madrid pour les deux rencontres à venir face à la Croatie. Le sélectionneur des Bleus a fait également une autre annonce, expliquant que Mbappé allait garder son brassard de capitaine. Pas de quoi plaire à Jérôme Rothen, qui estime que le Madrilène n’aurait pas dû être capitaine étant donné ses fautes.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les deux rencontres de l’équipe de France face à la Croatie. Alors qu’on parle beaucoup de la première de Désiré Doué, l’autre événement est le retour de Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid avait manqué les deux derniers rassemblements, mais c’est fois, il sera là. Et Mbappé aura en plus son brassard de capitaine. « J'ai échangé avec lui, j'ai déjà dit que oui, il sera capitaine. Ce n'est pas mon style d'aller plus loin sur le contenu des échanges », a fait savoir Deschamps.

« J’ai l’impression que Didier a une mémoire sélective »

La question d’un possible retrait du brassard de Kylian Mbappé avait fait beaucoup parler au cours des derniers mois, mais Didier Deschamps a donc pris sa décision. Jérôme Rothen n’aurait lui pas pris la même. En effet, sur RMC, l’ancien international français a fait savoir concernant le cas Mbappé : « J’ai l’impression que Didier a une mémoire sélective. Son leadership a été remis en question plus d’une fois par son capitaine, par Kylian Mbappé, depuis pas mal de mois. Quand Mbappé reprend devant tout le groupe, sous prétexte qu’il est capitaine, le sélectionneur et le staff disant que tactiquement ça ne travaille pas assez. Il remet en doute les compétences de Didier. Je pense que ça, le connaissant très bien, Didier n’a pas apprécié. Mais ça, on oublie. Ce qui s’est passé à l’Euro, médiatiquement, le truc extra-sportif, les communications sur les réseaux sociaux, je pense que ça aussi Deschamps il a dû détester ».

« Kylian il a tellement fauté qu’il ne méritait pas là tout de suite de reprendre le brassard »

« Et après, l’attitude de Mbappé. Début septembre, la relation avec le PSG, le Real Madrid, l’adaptation, ceci, cela… Ce n’est pas Deschamps, c’est lui qui ne voulait pas venir dans un premier temps. Il a été obligé. La deuxième fois, il est resté au repos alors qu’il avait joué avec le Real Madrid. Et derrière, on t’explique rien, que des mensonges, on dit qu’il y a une gestion, un accord. Tellement l’accord était magnifique, Kylian s’est fait remarquer en Suède. En terme d’image et de respect de l’équipe de France, quand tu es le capitaine, je n’ai pas grandi avec un capitaine comme ça. Moi, je remettais en doute son capitanat, pas son retour. La France a besoin d’un grand Mbappé, mais pour relayer le discours de Deschamps et avoir un vrai chef sur le terrain, je suis désolé mais Kylian il a tellement fauté qu’il ne méritait pas là tout de suite de reprendre le brassard », a ajouté Jérôme Rothen.