Mercato - PSG : Le Barça aurait pris une grande décision pour Emre Can !

Publié le 27 janvier 2020 à 9h45 par T.M.

En ce mois de janvier, Emre Can cherche une porte de sortie, lui qui n’est pas dans les plans de Maurizio Sarri à la Juventus. Un nouveau challenge qui ne devrait pas être au FC Barcelone.

Emre Can est l’un des gros dossiers de ce mercato hivernal. A 26 ans, l’Allemand est au cœur des rumeurs, lui qui est en difficulté à la Juventus. Le milieu de terrain devrait ainsi profiter de ce mois de janvier pour se relancer loin du Piémont. Alors que le nom de Can a longtemps résonné du côté du PSG, voilà que le Borussia Dortmund tiendrait désormais la corde alors que le Bayern Munich penserait aussi à son ancien joueur. Cette opportunité n’a donc pas échappé à certains cadors européens, quand d’autres ne sont pas forcément intéressés.

Le Barça dit non !