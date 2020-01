Foot - Mercato

Mercato : N’Zonzi tout proche d’une arrivée en Ligue 1 ?

Publié le 27 janvier 2020 à 8h50 par G.d.S.S. mis à jour le 27 janvier 2020 à 8h52

Mis de côté par Galatasaray, Steven N’Zonzi aurait finalement tranché pour son avenir et se dirigerait vers un prêt au Stade Rennais.