Mercato - PSG : Des jours décisifs pour l’avenir de cette pépite du PSG ?

Publié le 27 janvier 2020 à 7h45 par T.M.

Déjà apparu dans l’équipe de Thomas Tuchel, Loïc Mbe Soh pourrait être prêté par le PSG cet hiver. Un dossier qui pourrait bien se décanter dans les prochains jours.

Plus que quelques jours avant la clôture du mercato hivernal. Et du côté du PSG, cela devrait notamment bouger au rayon des départs. L’effectif de Thomas Tuchel pourrait ainsi se vider puisque Layvin Kurzawa est plus proche que jamais de la Juventus, tandis qu’Edinson Cavani se rapprocherait lui de l’Atlético de Madrid. Et ils ne devraient pas être les seuls à quitter le PSG. Chez les jeunes du club de la capitale, Moussa Sissoko pourrait filer en prêt au Standard de Liège, un destin que pourrait aussi connaître Loïc Mbe Soh.

Un départ imminent ?