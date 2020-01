Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Morgan Sanson rassure André Villas-Boas !

Publié le 27 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Morgan Sanson s'est montré catégorique pour son avenir : il ne quittera pas l'OM cet hiver.

A quelques jours de la fin du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille peut trembler. En effet, en difficulté financière, le club phocéen aura du mal à repousser une très grosse offre d'ici le 31 janvier. Pour le moment, l'OM n'a pas été attaqué, mais ces dernières heures, le Zenit Saint-Pétersbourg aurait manifesté son intérêt pour Morgan Sanson selon la presse russe. Un gros danger pour les Marseillais compte tenu du fait que le milieu de terrain possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif.

Sanson assure qu'il reste à l'OM