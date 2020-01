Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prend position pour l'avenir de Dimitri Payet !

Publié le 26 janvier 2020 à 16h00 par La rédaction

Un temps évoqué, le départ de Dimitri Payet ne serait clairement pas d’actualité à l'OM. Le capitaine de Marseille, Steve Mandanda est revenu sur cette situation.

André Villas-Boas n’a pas dû apprécier les rumeurs à propos de l’intérêt de West Ham envers Dimitri Payet. Surtout après le match nul ce vendredi contre le SCO Angers, durant lequel l’absence de Dimitri Payet a été plus que criante. Mais pour l’heure aucun offre n’est arrivée sur le bureau des dirigeants de Marseille. Et l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas a récemment fermé la porte quant à un départ de Payet : « Payet intransférable ? Pour moi, oui. Et il le sait. On a une relation spéciale ».

« On sait qu’il sera la. Il n’y pas de soucis »