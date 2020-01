Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet énorme appel du pied lancé à Reinier Jesus !

Publié le 26 janvier 2020 à 13h30 par J.-G.D.

Interrogé sur la possibilité d’accueillir Reinier Jesus, récemment transféré au Real Madrid, Sergio González, coach de Valladolid, lui ouvre grand la porte.

C’est donc officiel depuis lundi : Reinier Jesus est un nouveau joueur du Real Madrid. Zinedine Zidane a donc fait main basse sur le désormais ex-prodige de Flamengo, alors que Le 10 Sport vous dévoilait en exclusivité les dessous de l’opération. Le jeune milieu offensif de 18 ans fera d’abord ses gammes avec la réserve avant de penser à l’équipe première. Et si le Brésilien rejoignait une autre écurie du championnat espagnol pour trouver de précieuses minutes ? En tout cas, Sergio González, entraîneur de Valladolid, envisage clairement cette hypothèse.

« Nous serions ravis d’accueillir Reinier Jesus »