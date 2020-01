Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent de poids pour Leonardo dans le dossier Paqueta ?

Publié le 26 janvier 2020 à 12h15 par La rédaction

D’ici la fin du mercato hivernal, Leonardo serait très intéressé par le recrutement de Lucas Paqueta. Toutefois, un cador européen pourrait bien s’immiscer dans ce dossier chaud du PSG.

Plus que quelques jours avant la clôture du mercato hivernal. Une dernière ligne droite qui pourrait être agitée au PSG. Alors que Leonardo pourrait acter les départs d’Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, au rayon des arrivées, un milieu de terrain et un attaquant pourraient être attendus. Dans l’entrejeu, le directeur sportif du PSG aurait des vues sur Lucas Paqueta, son ancien protégé au Milan AC. Toutefois, cette mission pourrait bien se compliquer pour le club de la capitale…

Attention à l’AS Rome !