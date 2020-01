Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération à 40M€ qui serait cruciale pour le fair-play financier !

Publié le 26 janvier 2020 à 9h45 par B.C.

Malgré de nombreux départs au cours des derniers mois, le PSG serait toujours dans le collimateur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, et le départ d’Edinson Cavani pourrait clairement arranger la situation du club de la capitale…

En fin de contrat à l’issue de la saison, Edinson Cavani voudrait quitter le PSG dès maintenant. L’international uruguayen disposerait déjà d’un accord avec l’Atlético de Madrid et attendrait que les deux clubs trouvent un accord pour prendre la direction de l’Espagne. Cependant, Leonardo n’a pas l’intention de faire de cadeau aux Colchoneros et camperait sur ses positions, réclamant au moins 25M€ pour le Matador . Il faut dire que la vente de Cavani serait plus importante qu’il n’y paraît pour le PSG…

Le PSG veut boucler la vente de Cavani pour le FPF