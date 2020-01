Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pensé à un gros coup en Premier League, mais...

Publié le 26 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

A 24 ans, Adama Traoré est l’une des grosses surprises en Premier League. De quoi donner certaines idées à Leonardo...

Au FC Barcelone, où il a été formé, on prédisait un bel avenir à Adama Traoré. Et c’est maintenant que l’heure de l’explosion a sonné pour l’attaquant de 24 ans. Depuis le début de la saison, le joueur de Wolverhampton impressionne notamment grâce à sa vitesse et ses qualités physiques. Un joueur essentiel pour le schéma de Nuno Santo. Toutefois, l’avenir de Traoré pourrait rapidement passer par un transfert vers un cador européen.

Un nom coché par Leonardo ?

Les performances d’Adama Traoré ne laissent pas indifférent en Premier League, mais cela serait aussi le cas au PSG. En effet, selon Soccer Link, Leonardo aurait pensé à l’attaquant de Wolverhampton, avant d’être rapidement refroidi par le prix qui serait fixé à 89M€.