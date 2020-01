Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 89M€ déjà à oublier pour Leonardo ?

Publié le 25 janvier 2020 à 16h15 par H.G.

Si le PSG se serait montré intéressé par la perspective d’accueillir Adama Traoré, le club de la capitale aurait rapidement abandonné la piste.

Adama Traoré (24 ans) est la sensation de la saison en Premier League. Auteur de 4 réalisations et 7 passes décisives en 23 rencontres de championnat disputé, l’ailier droit formé à La Masia du FC Barcelone fait forte impression du côté de Wolverhampton. Explosif, rapide et dur sur l’homme, Adama Traoré n’est pas passé inaperçu aux yeux de plusieurs écuries européennes avec ses performances de hautes volées au sein des Wolves . Et d’après Soccer Link , le PSG ferait partie des écuries intéressées, mais le club de la capitale ne serait actuellement pas en mesure de réaliser le transfert.

89M€ pour déloger Adama Traoré, trop pour le PSG ?