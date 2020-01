Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prend une énorme décision pour Kurzawa et Cavani !

Publié le 25 janvier 2020 à 14h15 par A.M.

Alors que l’avenir de Layvin Kurzawa et Edinson Cavani est au cœur de toutes les discussions, Thomas Tuchel confirme que leur futur au PSG est incertain.

Les derniers jours du mercato d’hiver risquent d’être animés au Paris Saint-Germain. En effet, compte tenu du nombre important de joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain, des départs sont à craindre d’ici le 31 janvier. C’est le cas d’Edinson Cavani, annoncé avec insistance dans le viseur de l’Atlético de Madrid, et de Layvin Kurzawa dont l’arrivée à la Juventus, en échange de Mattia De Sciglio, semble imminente. Et Thomas Tuchel a décidé d’écarter les deux joueurs de son groupe qui se déplacera à Lille dimanche soir.

Tuchel écarte Kurzawa et Cavani avant Lille