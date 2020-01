Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 25 janvier 2020 à 13h15 par A.M. mis à jour le 25 janvier 2020 à 13h25

Homme de base de Thomas Tuchel, Angel Di Maria voit son contrat prendre fin en juin 2021. Malgré tout, l’Argentin assure qu’il se sent très bien à Paris et souhaite que le PSG soit son dernier club en Europe.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l’été 2015, Angel Di Maria a d’abord été un joueur clé pour Laurent Blanc avant d’être relégué au second plan par Unai Emery suite à l’arrivée de Neymar et Kylian Mbappé. Mais depuis que Thomas Tuchel est arrivé, le Fideo est redevenu un homme de base du PSG puisqu’il est le joueur le plus utilisé par le technicien allemand. Et alors que son contrat prend fin en juin 2021, Angel Di Maria affiche sa volonté de terminer sa carrière européenne au PSG avant de retourner en Argentin.

«Mon souhait c’est que le PSG soit mon dernier club en Europe»