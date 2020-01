Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani a recalé un grand d’Europe !

Publié le 25 janvier 2020 à 11h15 par H.G.

Dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Edison Cavani ne serait pas uniquement dans le viseur du club madrilène. En effet, l’international uruguayen aurait également reçu une proposition de Manchester United.

Edinson Cavani pourrait quitter le PSG dès cet hiver. Comme l’a affirmé Leonardo face à la presse dimanche dernier, l’international uruguayen a demandé à s’en aller cet hiver alors que l’Atlético de Madrid s’intéresse à lui. Cependant, en dépit du fait qu’il soit en manque de temps de jeu à Paris en raison de trop nombreuses blessures et de la forte concurrence imposée par Mauro Icardi, Edinson Cavani resterait un joueur convoité sur le marché des transferts. En effet, en plus de voir l’équipe entrainée par Diego Simeone travailler pour trouver un accord avec le PSG pour l’enrôler dès cet hiver, l’attaquant de 32 ans aurait également reçu une proposition de la part de Manchester United.

Manchester United aurait proposé 12M€/an à Cavani, mais…