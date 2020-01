Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour Morgan Sanson ?

Publié le 25 janvier 2020 à 8h30 par A.M. mis à jour le 25 janvier 2020 à 8h33

Bien que Jacques-Henri Eyraud ait assuré qu’il n’y aurait pas de départ cet hiver, la menace grandit pour Morgan Sanson qui possède la plus grande valeur marchande de l’effectif de l’OM.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille n’avait pas prévu d’être actif. Il faut dire qu’après une première partie de saison très convaincante, le club phocéen, solide dauphin du PSG, n’a pas l’intention de s’affaiblir sportivement. Toutefois, les finances de l’OM sont dans le rouge et en cas de grosse offre d’ici le 31 janvier, Jacques-Henri Eyraud pourrait se retrouver dans une situation bien délicate. Principale valeur marchande de l’effectif d’André Villas-Boas, Morgan Sanson est d’ailleurs le plus concerné par le mercato.

Le Zenit veut Sanson !