Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo totalement distancé pour Emre Can ?

Publié le 25 janvier 2020 à 7h15 par La rédaction

Dans le viseur du PSG, Emre Can semble proche d'un départ de la Juve cet hiver, et deux options se dégageraient concernant son avenir.

Toujours à l'affût de bon coup à réaliser en Italie, Leonardo s'intéresserait fortement à la situation d'Emre Can à la Juventus. L'Allemand ne fait pas partie des plans de son entraîneur, Maurizio Sarri qui ne l'a pas inscrit sur la liste des joueurs susceptibles d'être utilisés en Ligue des Champions. Ce message fort semble avoir été compris par Emre Can, qui ferait tout pour trouver une porte de sortie cet hiver afin de s'assurer une place à l'Euro 2020 avec l'Allemagne.

Emre Can aurait le choix entre Tottenham et le Borussia Dortmund