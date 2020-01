Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Allan directement lié au dossier Emre Can ?

Publié le 25 janvier 2020 à 0h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Everton et l’Inter pour Allan. La Juventus aurait fait irruption dans ce dossier.

La Juventus serait entré dans la course à la signature d’Allan. Depuis le dernier mercato hivernal, le PSG souhaiterait s’attacher les services du milieu de terrain du Napoli. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. Comme l’a indiqué TMW ce jeudi, Leonardo devrait se méfier de deux cadors européens. A en croire le média transalpin, Carlo Ancelotti et Antonio Conte - les entraineurs respectifs d’Everton et de l’Inter - pourraient jouer un mauvais tour à Leonardo pour Allan. Toutefois, ils ne seraient pas les seuls.

Allan le digne successeur d’Emre Can à la Juve ?