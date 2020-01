Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dénouement imminent pour cette pépite algérienne !

Publié le 24 janvier 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors qu'il aurait été proposé à l'OM, Naoufel Khacef n'aurait pas convaincu la direction phocéenne. Néanmoins, Mehdi Ait Ahmed, son représentant, n'écarte aucune possibilité pour l'avenir du jeune algérien, qui devrait être acté dans les prochains jours

Si le manque de solutions sur le flanc gauche de la défense a quelque peu été masqué par la bonne première partie de saison de Jordan Amavi, l'OM serait toujours attentif aux opportunités pour se renforcer à ce poste. Dans cette optique, Marseille se serait vu proposer le latéral gauche du NA Hussein Dey en première division algérienne, Naoufel Khacef (22 ans). Si dans la presse, on annonçait que l'OM avait recalé le joueur, Marseille n'aurait pas donné de réponse jusqu'à présent à en croire le représentant de Khacef, Mehdi Ait Ahmed, qui s'est adressé à Foot Mercato : « L’OM n’a pas dit non pour Naoufel, contrairement à ce qui a été avancé. Le club n’a donné aucune réponse jusqu’à ce vendredi. »

« Le dossier devrait être bouclé en début de semaine prochaine »