Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Emre Can ?

Publié le 24 janvier 2020 à 22h15 par J.-G.D. mis à jour le 24 janvier 2020 à 22h30

Conscient de la situation compliquée d’Emre Can, Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, ferait tout son possible pour lui trouver un point de chute.

Entre son manque de temps et sa mise à l’écart de la liste de Maurizio Sarri en Champions League, Emre Can connait une saison très compliquée. Le milieu de terrain de la Juventus pourrait donc changer d'air durant ce mercato hivernal. Le PSG serait toujours sur les traces de l’international allemand, mais ce dernier se rapprocherait de la Bundesliga. La presse italienne explique ce vendredi que le Borussia Dortmund disposerait d’une belle longueur d’avance concernant Emre Can. Et la situation de l’ancien pensionnaire de Liverpool serait un dossier chaud aux yeux des dirigeants turinois.

Paratici essaierait de céder Emre Can