Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Solskjær en plein doute pour Cavani ?

Publié le 24 janvier 2020 à 16h45 par A.M.

Annoncé sur le départ du PSG dès cet hiver, Edinson Cavani ne ferait toutefois pas l'unanimité à Manchester United. Explications.

D'ici le 31 janvier, ça devrait bouger au Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo a récemment révélé qu'Edinson Cavani voulait quitter le club dès cet hiver afin de rejoindre l'Atlético de Madrid. Toutefois, les Colchoneros peinent à répondre aux attentes financières du PSG dans ce dossier. Une situation qui pourrait permettre à d'autres clubs de s'immiscer dans ce dossier à l'image de Tottenham ou encore Manchester United, deux clubs en quête d'un avant-centre et dont les finances sont plus florissantes que celles de l'Atlético.

Manchester hésite pour Cavani...