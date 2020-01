Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Cavani toujours dans une impasse ?

Publié le 24 janvier 2020 à 7h45 par T.M.

Jusqu’à la fin de mercato hivernal, l’avenir d’Edinson Cavani devrait être au cœur des discussions. Toutefois, pour le moment, rien n’aurait avancé pour l’attaquant du PSG.

Tout le monde s’interroge sur l’avenir d’Edinson Cavani, lui qui voudrait quitter le PSG durant ce mois de janvier. L’Uruguayen aurait d’ailleurs une idée précise en tête : rejoindre l’Atlético de Madrid. Chez les Colchoneros, on attend d’ailleurs le Matador. Ce jeudi, Enrique Cerezo, président madrilène, a assuré au sujet de Cavani : « Est-ce que j’aimerais voir Cavani à l’Atlético ? J’aimerais voir les plus grands joueurs à l’Atlético et Cavani en est un ».

Un départ au point mort ?