Mercato - PSG : Un scénario qui se précise pour l’avenir de Cavani ?

Publié le 23 janvier 2020 à 20h45 par T.M.

Jusqu’au bout, l’Atlético de Madrid veut y croire pour Edinson Cavani. Toutefois, chez les Colchoneros, on commencerait toutefois à voir l’arrivée du PSG s’éloigner petit à petit…

Edinson Cavani sera-t-il un joueur de l’Atlético de Madrid avant la fin du mois de janvier ? Telle est la question qui anime ce mercato hivernal. Leonardo a fixé ses attentes pour l’Uruguayen et les Colchoneros ne semblent toutefois pas prêts à y répondre. A 6 mois de la fin de son contrat, Cavani pourrait donc finalement terminer la saison au PSG. Et visiblement, on se dirigerait bel et bien vers ce scénario.

Une fin de saison au PSG ?