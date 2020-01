Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le président de l’Atlético ouvre la porte à Edinson Cavani !

Publié le 23 janvier 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que le clan Cavani n’a pas caché son envie de rejoindre l’Atético de Madrid, trouver un accord avec Leonardo s’annonce toutefois compliqué. Président des Colchoneros, Enrique Cerezo a fait un point.

Jusqu’à la fin du mercato hivernal, le feuilleton Edinson Cavani devrait faire parler. A 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG, l’Uruguayen voudrait faire ses valises. Mais encore faut-il trouver un terrain d’entente avec Leonardo, qui a de grosses exigences pour lâcher Cavani. Intéressé, l’Atlético de Madrid ne semble pas vraiment prêt à faire ces efforts, mais les Colchoneros ne lâcheraient rien.

« J’aimerais voir les plus grands joueurs à l’Atlético »