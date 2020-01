Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale d’Al-Khelaïfi dans ce dossier brûlant ?

Publié le 23 janvier 2020 à 13h45 par A.M.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani est toujours incertain, c’est bien Nasser Al-Khelaïfi qui devrait avoir le dernier mot dans ce dossier. Et le président du PSG n’en ferait pas une histoire d’argent.

« On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu'il reste dans le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. » Leonardo l’a révélé, Edinson Cavani a demandé à quitter le PSG dès cet hiver à six mois de la fin de son contrat. Le Matador souhaite rejoindre l’Atlético de Madrid en janvier, mais les Colchoneros n’ont pas encore répondu aux attentes du Paris Saint-Germain.

Al-Khelaïfi va trancher pour Cavani